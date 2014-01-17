تحذيراتٌ من ثغرة خطيرة تسمح باختراق أجهزة "آيفون" و"آيباد" وحسابات بريدك الإلكتروني

أطلق مجموعة من الخبراء، تحذيرًا شديد اللهجة، من ثغرة خطيرة ظهرت في متصفح "سفاري" الخاص بشركة "أبل" الأمريكية، والذي يسمح باختراق أجهزة "آيفون" و"آيباد".

وأشار موقع "9 تو 5 ماك"، إلى أن خبراء اكتشفوا ثغرة خطيرة في متصفح "سفاري"، تؤدي إلى تسريب سجلات المتصفح، ومعلومات حسابات البريد الإلكتروني المسجلة عليه.

وتم تسجيل عمل تلك الثغرة على كافة أنظمة التشغيل التابعة لأبل، وأبرزها نظاميْ "آي أو إس 15" و"آيباد أو إس 15".

ويؤدي هذا الخلل إلى وصول المتطفلين إلى أسماء قواعد البيانات الخاصة بالمستخدم، والتي من بينها تفاصيل حسابات البريد الإلكتروني، وصور الملفات الشخصية، وسجل التصفح الكامل على سفاري.

ورفضت "أبل" التعليق على تلك المشكلة، ولم تُصدر حتى الآن بيانًا، رغم تبليغها من قِبَل شركة "فينجر برينت جي إس" بتلك المشكلة منذ 28 نوفمبر الماضي.

وحاليًا لحل تلك الأزمة، وعدم تعريض أجهزتك للخطر؛ يمكنك استبدال التصفح عن طريق سفاري، بأي متصفح آخر، لحين حل تلك المشكلة الخطيرة.