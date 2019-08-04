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"القرني" يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية للحجاج بمطار الطائف

قام بجولة في صالة القدوم واطلع على جهود مركز المراقبة الصحية

قام المشرف العام على برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود بن سعد القرني بزيارة تفقدية لمطار الطائف الدولي يرافقه المشرف العام على برنامج حصن الدكتور عبدالله الزهراني، وذلك للوقوف على جاهزية المركز وما يقدمه من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام والاطمئنان على سير العمل وما يقدم من خدمات وقائية وعلاجية لضيوف الرحمن ذات جودة عالية.

كما قام القرني ومرافقوه بجولة على صالة القدوم الدولية اطلع من خلالها على سير العمل وما يقوم به فريق مركز المراقبة الصحية من إجراءات وقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية الدولية والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، كما اطلع على خدمات التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية المقدمة لضيوف الرحمن.

فيما أوضح المشرف العام علي برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود القرني أن مراكز المراقبة الصحية في المنافذ تعد خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطنين من وفادة الأمراض ومسبباتها إلى المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القرني" يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية للحجاج بمطار الطائف
سبق

قام المشرف العام على برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود بن سعد القرني بزيارة تفقدية لمطار الطائف الدولي يرافقه المشرف العام على برنامج حصن الدكتور عبدالله الزهراني، وذلك للوقوف على جاهزية المركز وما يقدمه من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام والاطمئنان على سير العمل وما يقدم من خدمات وقائية وعلاجية لضيوف الرحمن ذات جودة عالية.

كما قام القرني ومرافقوه بجولة على صالة القدوم الدولية اطلع من خلالها على سير العمل وما يقوم به فريق مركز المراقبة الصحية من إجراءات وقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية الدولية والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، كما اطلع على خدمات التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية المقدمة لضيوف الرحمن.

فيما أوضح المشرف العام علي برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود القرني أن مراكز المراقبة الصحية في المنافذ تعد خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطنين من وفادة الأمراض ومسبباتها إلى المملكة العربية السعودية.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
09:29 PM

"القرني" يتفقد تطبيق الإجراءات الوقائية للحجاج بمطار الطائف

قام بجولة في صالة القدوم واطلع على جهود مركز المراقبة الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قام المشرف العام على برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود بن سعد القرني بزيارة تفقدية لمطار الطائف الدولي يرافقه المشرف العام على برنامج حصن الدكتور عبدالله الزهراني، وذلك للوقوف على جاهزية المركز وما يقدمه من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام والاطمئنان على سير العمل وما يقدم من خدمات وقائية وعلاجية لضيوف الرحمن ذات جودة عالية.

كما قام القرني ومرافقوه بجولة على صالة القدوم الدولية اطلع من خلالها على سير العمل وما يقوم به فريق مركز المراقبة الصحية من إجراءات وقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية الدولية والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، كما اطلع على خدمات التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية المقدمة لضيوف الرحمن.

فيما أوضح المشرف العام علي برنامج اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور حمود القرني أن مراكز المراقبة الصحية في المنافذ تعد خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطنين من وفادة الأمراض ومسبباتها إلى المملكة العربية السعودية.

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