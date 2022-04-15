"رئاسة الحرمين": تنفيذ جميع الإجراءات لضمان بيئة صحية متكاملة

في إطار تعليمات "الصحة" والجهات المختصة للحد من انتشار كورونا

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة والجهات المختصة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة مجلس الوزراء بتقييد الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وشددت الرئاسة على منسوبيها الحرصَ التام على العمل والأخذ بكافة سبل الوقاية، وتطبيق كل الاحترازات والإجراءات المتبعة والمحددة مسبقًا.