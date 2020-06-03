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"الصحة العالمية" تستأنف اختبار "هيدروكسي كلوروكين" في معالجة "كورونا"

"غيبريسوس" قال: القرار لا يعني الاعتراف بفاعلية العقار

بعد أقل من عشرة أيام على وقف اختباراته، قررت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين"، المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى "كورونا".

وأضاف أن الفريق التنفيذي للمنظمة تلقّى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك "هيدروكسي كلوروكين"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ولفت "غيبريسوس" إلى أن استئناف الاختبارات لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض.

وعلقت المنظمة في 25 مايو الماضي استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب مباعث قلق، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع المرض.

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"الصحة العالمية" تستأنف اختبار "هيدروكسي كلوروكين" في معالجة "كورونا"
سبق

بعد أقل من عشرة أيام على وقف اختباراته، قررت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين"، المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى "كورونا".

وأضاف أن الفريق التنفيذي للمنظمة تلقّى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك "هيدروكسي كلوروكين"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ولفت "غيبريسوس" إلى أن استئناف الاختبارات لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض.

وعلقت المنظمة في 25 مايو الماضي استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب مباعث قلق، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع المرض.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:34 PM

"الصحة العالمية" تستأنف اختبار "هيدروكسي كلوروكين" في معالجة "كورونا"

"غيبريسوس" قال: القرار لا يعني الاعتراف بفاعلية العقار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أقل من عشرة أيام على وقف اختباراته، قررت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين"، المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى "كورونا".

وأضاف أن الفريق التنفيذي للمنظمة تلقّى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك "هيدروكسي كلوروكين"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ولفت "غيبريسوس" إلى أن استئناف الاختبارات لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض.

وعلقت المنظمة في 25 مايو الماضي استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب مباعث قلق، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع المرض.

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