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"كفاءة": العزل الحراري في المباني يخفض 30-40% من طاقة التكييف والتدفئة

أوصى باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إن قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع يعرف علميًا (U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء.

وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": العزل الحراري في المباني يخفض 30-40% من طاقة التكييف والتدفئة
سبق

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إن قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع يعرف علميًا (U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء.

وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:00 PM

"كفاءة": العزل الحراري في المباني يخفض 30-40% من طاقة التكييف والتدفئة

أوصى باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إن قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع يعرف علميًا (U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء.

وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

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