"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133
تسجيل 3.202 حالة جديدة
سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.
وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.
"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-17
سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.
وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:51 PM
"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133
تسجيل 3.202 حالة جديدة
سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.
وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.