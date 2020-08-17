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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133

تسجيل 3.202 حالة جديدة

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.

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"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133
سبق

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:51 PM

"كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133

تسجيل 3.202 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.

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