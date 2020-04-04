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جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل لما بعد أزمة كورونا

تتضمن عقد الامتحانات إلكترونيًا عبر نظام "البلاك بورد"

منحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة "غير مكتمل" للمقررات، أو الحذف.

وتفصيلاً، قالت الجامعة: "تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 3 رمضان 1441هـ وستكون إلكترونية باستخدام نظام البلاك بورد، وسيعلن عن جدول الاختبارات لاحقاً في حال اكتمال العدد الكافي لأداء الاختبار"، وبينت أنه تم تمديد آخر موعد لحذف الفصل الدراسي إلى نهاية دوام يوم الخميس (الساعة الثانية ظهرًا) بتاريخ 30 شعبان 1441هـ.

وأضافت: "يحق للطلاب الذين لا تسمح ظروفهم بتأدية الاختبار إلكترونيًا التقدم برغبته في رصد درجة (غير مكتمل) للمقررات وسيتم إجراء اختبارات لهم كما هو متبع بعد زوال الأزمة بإذن الله تعالى، وسيعلن عن ذلك بوقت كافٍ".

وكانت توصيات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات التي أعلنتها وزارة التعليم وأقرها الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات قد تضمنت حزمة من المميزات لمصلحة الطلاب والطالبات، تمحورت حول تحقيق العدالة ومراعاتهم في هذا "الموسم الاستثنائي" بسبب جائحة كورونا.

وحملت آلية التقويم في الجامعات 6 مزايا؛ من أبرزها أن جميع الاختبارات ستقام عن بعد، كما أن فرصة حذف المقرر أو الفصل كاملًا متاحة للطالب والطالبة إلى قبل موعد الاختبارات بـ3 أيام، ولن يحرم أي طالب من دخول الاختبارات في أي مرحلة تعليمية جامعية.

كما يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية؛ مراعاةً لظروف الطلبة في الشهر الفضيل، وأخيراً لا يحسب الإنذار الأكاديمي في المعدل، كما أن المعدل لن يتضرر أبداً بالنزول في حال كانت الدرجة غير جيدة في المقرر، إما أن يكون نفس المعدل أو أعلى.

جامعة الإمام الاختبار الإلكتروني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل لما بعد أزمة كورونا
سبق

منحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة "غير مكتمل" للمقررات، أو الحذف.

وتفصيلاً، قالت الجامعة: "تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 3 رمضان 1441هـ وستكون إلكترونية باستخدام نظام البلاك بورد، وسيعلن عن جدول الاختبارات لاحقاً في حال اكتمال العدد الكافي لأداء الاختبار"، وبينت أنه تم تمديد آخر موعد لحذف الفصل الدراسي إلى نهاية دوام يوم الخميس (الساعة الثانية ظهرًا) بتاريخ 30 شعبان 1441هـ.

وأضافت: "يحق للطلاب الذين لا تسمح ظروفهم بتأدية الاختبار إلكترونيًا التقدم برغبته في رصد درجة (غير مكتمل) للمقررات وسيتم إجراء اختبارات لهم كما هو متبع بعد زوال الأزمة بإذن الله تعالى، وسيعلن عن ذلك بوقت كافٍ".

وكانت توصيات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات التي أعلنتها وزارة التعليم وأقرها الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات قد تضمنت حزمة من المميزات لمصلحة الطلاب والطالبات، تمحورت حول تحقيق العدالة ومراعاتهم في هذا "الموسم الاستثنائي" بسبب جائحة كورونا.

وحملت آلية التقويم في الجامعات 6 مزايا؛ من أبرزها أن جميع الاختبارات ستقام عن بعد، كما أن فرصة حذف المقرر أو الفصل كاملًا متاحة للطالب والطالبة إلى قبل موعد الاختبارات بـ3 أيام، ولن يحرم أي طالب من دخول الاختبارات في أي مرحلة تعليمية جامعية.

كما يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية؛ مراعاةً لظروف الطلبة في الشهر الفضيل، وأخيراً لا يحسب الإنذار الأكاديمي في المعدل، كما أن المعدل لن يتضرر أبداً بالنزول في حال كانت الدرجة غير جيدة في المقرر، إما أن يكون نفس المعدل أو أعلى.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
06:14 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:15 PM

جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل لما بعد أزمة كورونا

تتضمن عقد الامتحانات إلكترونيًا عبر نظام "البلاك بورد"

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قاسم الخبراني - الرياض
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منحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة "غير مكتمل" للمقررات، أو الحذف.

وتفصيلاً، قالت الجامعة: "تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 3 رمضان 1441هـ وستكون إلكترونية باستخدام نظام البلاك بورد، وسيعلن عن جدول الاختبارات لاحقاً في حال اكتمال العدد الكافي لأداء الاختبار"، وبينت أنه تم تمديد آخر موعد لحذف الفصل الدراسي إلى نهاية دوام يوم الخميس (الساعة الثانية ظهرًا) بتاريخ 30 شعبان 1441هـ.

وأضافت: "يحق للطلاب الذين لا تسمح ظروفهم بتأدية الاختبار إلكترونيًا التقدم برغبته في رصد درجة (غير مكتمل) للمقررات وسيتم إجراء اختبارات لهم كما هو متبع بعد زوال الأزمة بإذن الله تعالى، وسيعلن عن ذلك بوقت كافٍ".

وكانت توصيات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات التي أعلنتها وزارة التعليم وأقرها الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات قد تضمنت حزمة من المميزات لمصلحة الطلاب والطالبات، تمحورت حول تحقيق العدالة ومراعاتهم في هذا "الموسم الاستثنائي" بسبب جائحة كورونا.

وحملت آلية التقويم في الجامعات 6 مزايا؛ من أبرزها أن جميع الاختبارات ستقام عن بعد، كما أن فرصة حذف المقرر أو الفصل كاملًا متاحة للطالب والطالبة إلى قبل موعد الاختبارات بـ3 أيام، ولن يحرم أي طالب من دخول الاختبارات في أي مرحلة تعليمية جامعية.

كما يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية؛ مراعاةً لظروف الطلبة في الشهر الفضيل، وأخيراً لا يحسب الإنذار الأكاديمي في المعدل، كما أن المعدل لن يتضرر أبداً بالنزول في حال كانت الدرجة غير جيدة في المقرر، إما أن يكون نفس المعدل أو أعلى.

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