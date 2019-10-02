النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد "حارس الملوك" بواسع رحمته

قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه
سبق

قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:33 AM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
05:27 AM

شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد "حارس الملوك" بواسع رحمته

A A A
متعب البقمي - الرياض
5
14,300

قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,406
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,379
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,405
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,024

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة