شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد "حارس الملوك" بواسع رحمته

قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.