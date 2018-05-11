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لمكافحة كورونا.. "أساور" تقرأ حرارة التلاميذ عبر تطبيق ذكي في الصين

وزعت في 5 مناطق في بكين لطلاب عادوا إلى المدارس للمرة الأولى من أشهر

اختبرت الصين أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ذكي، ما إذا كان أحد التلاميذ مصاباً بالحمى في مدارس بكين، وذلك لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء، تحدد خطر إصابة الشخص بناء على سجل سفره.

ووزعت الأساور في 5 مناطق في بكين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى من أشهر.
وتوفر الأساور بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، يمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص، وفقاً لصحيفة "بكين ديلي".
ووفق سكاي نيوز قال مدرس لم يذكر اسمه لصحيفة "بكين ديلي": "السوار مشابه للسوار الذي يتتبع اللياقة البدنية... نوصي التلاميذ بوضعه 24 ساعة في اليوم".

وأوردت الصحيفة التي تديرها الدولة أنه إذا ارتفعت درجة حرارة التلميذ أكثر من 37.2 درجة، فإن السوار سينبّه المدرس لإخطار السلطات الصحية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أعيد فتح عدد من المدارس تدريجاً في أنحاء الصين مع إجراءات إضافية للصحة والسلامة مع بدء البلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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لمكافحة كورونا.. "أساور" تقرأ حرارة التلاميذ عبر تطبيق ذكي في الصين
سبق

اختبرت الصين أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ذكي، ما إذا كان أحد التلاميذ مصاباً بالحمى في مدارس بكين، وذلك لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء، تحدد خطر إصابة الشخص بناء على سجل سفره.

ووزعت الأساور في 5 مناطق في بكين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى من أشهر.
وتوفر الأساور بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، يمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص، وفقاً لصحيفة "بكين ديلي".
ووفق سكاي نيوز قال مدرس لم يذكر اسمه لصحيفة "بكين ديلي": "السوار مشابه للسوار الذي يتتبع اللياقة البدنية... نوصي التلاميذ بوضعه 24 ساعة في اليوم".

وأوردت الصحيفة التي تديرها الدولة أنه إذا ارتفعت درجة حرارة التلميذ أكثر من 37.2 درجة، فإن السوار سينبّه المدرس لإخطار السلطات الصحية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أعيد فتح عدد من المدارس تدريجاً في أنحاء الصين مع إجراءات إضافية للصحة والسلامة مع بدء البلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:03 PM

لمكافحة كورونا.. "أساور" تقرأ حرارة التلاميذ عبر تطبيق ذكي في الصين

وزعت في 5 مناطق في بكين لطلاب عادوا إلى المدارس للمرة الأولى من أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختبرت الصين أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ذكي، ما إذا كان أحد التلاميذ مصاباً بالحمى في مدارس بكين، وذلك لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء، تحدد خطر إصابة الشخص بناء على سجل سفره.

ووزعت الأساور في 5 مناطق في بكين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى من أشهر.
وتوفر الأساور بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، يمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص، وفقاً لصحيفة "بكين ديلي".
ووفق سكاي نيوز قال مدرس لم يذكر اسمه لصحيفة "بكين ديلي": "السوار مشابه للسوار الذي يتتبع اللياقة البدنية... نوصي التلاميذ بوضعه 24 ساعة في اليوم".

وأوردت الصحيفة التي تديرها الدولة أنه إذا ارتفعت درجة حرارة التلميذ أكثر من 37.2 درجة، فإن السوار سينبّه المدرس لإخطار السلطات الصحية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أعيد فتح عدد من المدارس تدريجاً في أنحاء الصين مع إجراءات إضافية للصحة والسلامة مع بدء البلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

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