النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقني القصيم" تعلن مواعيد القبول للفصل الثاني 1443هـ

عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة.. للبنين والبنات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ على مستوى المملكة.

وذكر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن مواعيد التسجيل بالمنطقة ستكون اعتباراً من 2 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ، لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتبارًا من تاريخ 16 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 25 /4/ 1443هـ، لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأشار "المذن" إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقني القصيم" تعلن مواعيد القبول للفصل الثاني 1443هـ
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ على مستوى المملكة.

وذكر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن مواعيد التسجيل بالمنطقة ستكون اعتباراً من 2 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ، لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتبارًا من تاريخ 16 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 25 /4/ 1443هـ، لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأشار "المذن" إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
01:51 PM

"تقني القصيم" تعلن مواعيد القبول للفصل الثاني 1443هـ

عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة.. للبنين والبنات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
706

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ على مستوى المملكة.

وذكر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن مواعيد التسجيل بالمنطقة ستكون اعتباراً من 2 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ، لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتبارًا من تاريخ 16 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 25 /4/ 1443هـ، لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأشار "المذن" إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة