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الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" لإعادة المقيمين إلى بلدانهم خلال إجراءات "كورونا"

تتضمّن تقديم مواعيدها أو منحهم إياها دون أجر

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" لإعادة المقيمين إلى بلدانهم خلال إجراءات "كورونا"
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:51 PM

الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" لإعادة المقيمين إلى بلدانهم خلال إجراءات "كورونا"

تتضمّن تقديم مواعيدها أو منحهم إياها دون أجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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