وسأل الفيصل؛ الله أن يُتمّ على الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الشفاء، ويُلبسه ثياب الصحة والعافية.

اطمأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في اتصالٍ هاتفي، على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الذي أجرى عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-17 اطمأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في اتصالٍ هاتفي، على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الذي أجرى عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. وسأل الفيصل؛ الله أن يُتمّ على الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الشفاء، ويُلبسه ثياب الصحة والعافية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 02:02 PM

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية





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اطمأن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ في اتصالٍ هاتفي، على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الذي أجرى عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وسأل الفيصل؛ الله أن يُتمّ على الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ الشفاء، ويُلبسه ثياب الصحة والعافية.