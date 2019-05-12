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مناطق الجنوب الأربعة تسجّل 476 حالة شفاء من "كورونا"

نجران هي الأقل من حيث عدد الإصابات بـ45 مريضاً

سجلت أربع مناطق جنوب السعودية: "عسير، وجازان، ونجران، والباحة"، تصاعداً في أعداد حالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ المجموع 476 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا 1314، وبدأت أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الانخفاض تدريجياً.

وسجلت منطقة جازان 806 حالات؛ منها 597 نشطة، وبلغ عدد المتعافين 209، بينما في عسير بلغ إجمالي الإصابات 355، ووصل عدد حالات التعافي إلى 176 وعدد الحالات النشطة 178.

أمّا في الباحة فقد بلغ الإجمالي 108 حالات، ووصل عدد المتعافين إلى ما يزيد على 54 حالة حتى أمس الأول.

وسجلت منطقة نجران أقل عدد من حيث الإصابات على مستوى جنوب المملكة؛ حيث بلغ الإجمالي 45 إصابة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 37 شخصاً، ولا تزال هناك ثماني حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مناطق الجنوب الأربعة تسجّل 476 حالة شفاء من "كورونا"
سبق

سجلت أربع مناطق جنوب السعودية: "عسير، وجازان، ونجران، والباحة"، تصاعداً في أعداد حالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ المجموع 476 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا 1314، وبدأت أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الانخفاض تدريجياً.

وسجلت منطقة جازان 806 حالات؛ منها 597 نشطة، وبلغ عدد المتعافين 209، بينما في عسير بلغ إجمالي الإصابات 355، ووصل عدد حالات التعافي إلى 176 وعدد الحالات النشطة 178.

أمّا في الباحة فقد بلغ الإجمالي 108 حالات، ووصل عدد المتعافين إلى ما يزيد على 54 حالة حتى أمس الأول.

وسجلت منطقة نجران أقل عدد من حيث الإصابات على مستوى جنوب المملكة؛ حيث بلغ الإجمالي 45 إصابة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 37 شخصاً، ولا تزال هناك ثماني حالات نشطة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:52 PM

مناطق الجنوب الأربعة تسجّل 476 حالة شفاء من "كورونا"

نجران هي الأقل من حيث عدد الإصابات بـ45 مريضاً

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محمد المواسي - جازان
0
2,084

سجلت أربع مناطق جنوب السعودية: "عسير، وجازان، ونجران، والباحة"، تصاعداً في أعداد حالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ المجموع 476 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا 1314، وبدأت أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الانخفاض تدريجياً.

وسجلت منطقة جازان 806 حالات؛ منها 597 نشطة، وبلغ عدد المتعافين 209، بينما في عسير بلغ إجمالي الإصابات 355، ووصل عدد حالات التعافي إلى 176 وعدد الحالات النشطة 178.

أمّا في الباحة فقد بلغ الإجمالي 108 حالات، ووصل عدد المتعافين إلى ما يزيد على 54 حالة حتى أمس الأول.

وسجلت منطقة نجران أقل عدد من حيث الإصابات على مستوى جنوب المملكة؛ حيث بلغ الإجمالي 45 إصابة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 37 شخصاً، ولا تزال هناك ثماني حالات نشطة.

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