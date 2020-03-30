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سر" ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" في مصر

ما هو "البروتوكول العلاجي" الذي وضعه أساتذة جامعات وأطباء؟

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن أسباب ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في مصر، وقال إنها تعد أعلى نسب الشفاء في العالم.

"مجاهد" قال: إن السر وراء هذا الشفاء هو بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن البروتوكول العلاجي عبارة عن الأدوية المستخدمة لمواجهة المرض.

وتابع أن دولاً أخرى تعتمد أدوية أخرى وبروتوكولات مختلفة، كل حسب وجهة نظره، طالما لم تحدد منظمة الصحة العالمية بروتوكولاً محدداً أو دواءً محدداً للعلاج، "كل دولة لها الحق في استخدام ما تراه لعلاج الأعراض أو تقليل المضاعفات".

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.

وأوضح أن المتوفين يصلون إلى المستشفى في حالة خطيرة جداً، وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاماً.

وتابع: "الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن، ولكن نقوم بعمل حجر صحي للمخالطين بالحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقييد وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره".

فيروس كورونا الجديد

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سر" ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" في مصر
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن أسباب ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في مصر، وقال إنها تعد أعلى نسب الشفاء في العالم.

"مجاهد" قال: إن السر وراء هذا الشفاء هو بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن البروتوكول العلاجي عبارة عن الأدوية المستخدمة لمواجهة المرض.

وتابع أن دولاً أخرى تعتمد أدوية أخرى وبروتوكولات مختلفة، كل حسب وجهة نظره، طالما لم تحدد منظمة الصحة العالمية بروتوكولاً محدداً أو دواءً محدداً للعلاج، "كل دولة لها الحق في استخدام ما تراه لعلاج الأعراض أو تقليل المضاعفات".

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.

وأوضح أن المتوفين يصلون إلى المستشفى في حالة خطيرة جداً، وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاماً.

وتابع: "الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن، ولكن نقوم بعمل حجر صحي للمخالطين بالحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقييد وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:58 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:43 PM

سر" ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" في مصر

ما هو "البروتوكول العلاجي" الذي وضعه أساتذة جامعات وأطباء؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,362

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن أسباب ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد في مصر، وقال إنها تعد أعلى نسب الشفاء في العالم.

"مجاهد" قال: إن السر وراء هذا الشفاء هو بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن البروتوكول العلاجي عبارة عن الأدوية المستخدمة لمواجهة المرض.

وتابع أن دولاً أخرى تعتمد أدوية أخرى وبروتوكولات مختلفة، كل حسب وجهة نظره، طالما لم تحدد منظمة الصحة العالمية بروتوكولاً محدداً أو دواءً محدداً للعلاج، "كل دولة لها الحق في استخدام ما تراه لعلاج الأعراض أو تقليل المضاعفات".

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.

وأوضح أن المتوفين يصلون إلى المستشفى في حالة خطيرة جداً، وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاماً.

وتابع: "الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن، ولكن نقوم بعمل حجر صحي للمخالطين بالحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقييد وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره".

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