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"تعليم شرورة" تدشِّن برنامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية

عبر منصة "التطوير المهني" ويستهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات

أطلقت إدارة تعليم شرورة حزمة من برامج التطوير والتدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية اليوم الثلاثاء ١٧-١٢-١٤٤٢ هـ عن بُعد عبر منصة التطوير المهني.

وشملت البرامج العديد من الدورات التدريبية للمعلمين في المنصات التعليمية والتعليم المدمج، ومهارات الاتصال والتطوير المهني القائم على الدرس، والاختبارات الدولية والوطنية وملف الإنجاز للمعلم، واستراتيجية الفهم وتنمية المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التعامل مع الصفوف الأولية، وكذلك تدريب معلمي تعليم الكبار.

ويقدم مركز التدريب برامج تدريبية للمعلمات في التربية البدنية والأمن والسلامة والتعليم المستمر لتعليم الكبيرات، ومهارات رفع التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية لرفع التحصيل الدراسي للطالبات، والتقويم في التربية الفنية وجدارة القائد التعليمي، والتعليم القائم على المشروعات.

وصرّح علي بن هادي الحملي، مدير تعليم شرورة المكلف، بأهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات؛ وهو ما يساعد على الرقي بالعملية التعليمية؛ إذ تأتي هذه البرامج قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ حرصًا من وزارة التعليم على تحسين مخرجات التعلم، وتحقيق رؤية الوطن 2030.

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"تعليم شرورة" تدشِّن برنامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية
سبق

أطلقت إدارة تعليم شرورة حزمة من برامج التطوير والتدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية اليوم الثلاثاء ١٧-١٢-١٤٤٢ هـ عن بُعد عبر منصة التطوير المهني.

وشملت البرامج العديد من الدورات التدريبية للمعلمين في المنصات التعليمية والتعليم المدمج، ومهارات الاتصال والتطوير المهني القائم على الدرس، والاختبارات الدولية والوطنية وملف الإنجاز للمعلم، واستراتيجية الفهم وتنمية المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التعامل مع الصفوف الأولية، وكذلك تدريب معلمي تعليم الكبار.

ويقدم مركز التدريب برامج تدريبية للمعلمات في التربية البدنية والأمن والسلامة والتعليم المستمر لتعليم الكبيرات، ومهارات رفع التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية لرفع التحصيل الدراسي للطالبات، والتقويم في التربية الفنية وجدارة القائد التعليمي، والتعليم القائم على المشروعات.

وصرّح علي بن هادي الحملي، مدير تعليم شرورة المكلف، بأهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات؛ وهو ما يساعد على الرقي بالعملية التعليمية؛ إذ تأتي هذه البرامج قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ حرصًا من وزارة التعليم على تحسين مخرجات التعلم، وتحقيق رؤية الوطن 2030.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:52 PM

"تعليم شرورة" تدشِّن برنامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية

عبر منصة "التطوير المهني" ويستهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات

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علي حفول - شرورة
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أطلقت إدارة تعليم شرورة حزمة من برامج التطوير والتدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية اليوم الثلاثاء ١٧-١٢-١٤٤٢ هـ عن بُعد عبر منصة التطوير المهني.

وشملت البرامج العديد من الدورات التدريبية للمعلمين في المنصات التعليمية والتعليم المدمج، ومهارات الاتصال والتطوير المهني القائم على الدرس، والاختبارات الدولية والوطنية وملف الإنجاز للمعلم، واستراتيجية الفهم وتنمية المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التعامل مع الصفوف الأولية، وكذلك تدريب معلمي تعليم الكبار.

ويقدم مركز التدريب برامج تدريبية للمعلمات في التربية البدنية والأمن والسلامة والتعليم المستمر لتعليم الكبيرات، ومهارات رفع التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية لرفع التحصيل الدراسي للطالبات، والتقويم في التربية الفنية وجدارة القائد التعليمي، والتعليم القائم على المشروعات.

وصرّح علي بن هادي الحملي، مدير تعليم شرورة المكلف، بأهمية البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمين والمعلمات؛ وهو ما يساعد على الرقي بالعملية التعليمية؛ إذ تأتي هذه البرامج قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ حرصًا من وزارة التعليم على تحسين مخرجات التعلم، وتحقيق رؤية الوطن 2030.

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