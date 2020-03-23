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"التحول الوطني" يستعرض مبادراته لدعم جهود الدولة في الحد من انتشار "كورونا"

لإطلاع المواطن والمقيم على الخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بُعد وحمايته من الخطر

استعرض برنامج التحول الوطني أهم إنجازاته التي حققها من خلال منظومة برنامج التحول الوطني سعيًا للحد من الخروج من المنزل، وذلك عبر استخدام الخدمات الرقمية الحكومية التي تقدمها منظومة البرنامج عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية ضمن جهود القطاعات الحكومية كافة في حماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، شملت مبادرات البرنامج قطاعات حكومية عدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع، من خلال تطبيقات وزارة الصحة التي توفر خدمة تقديم الاستشارات الطبية مرئيًّا للمستفيدين عبر تطبيق "صحة"، وخدمة التقييم الذاتي فيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد عبر تطبيق "موعد"، إضافة إلى تمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر التطبيق.

وكذلك خدمة التواصل مع مركز صحة "937" للحصول على الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات، وتلقي البلاغات، وحجز المواعيد الطبية.

ولرفع مستوى الخدمات الصحية قدمت وزارة الصحة خدمة "وصفتي" لتوفير خيار إعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وإتاحة صرفها من مواقع مختلفة جغرافيًّا في السعودية.

وشارك برنامج التحول الوطني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمبادرتَي "تشجيع العمل عن بُعد" و"العمل المرن"، بجانب جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل في تقديم أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية عبر مركز "ناجز" الإلكتروني، وخدمة "تراضي"، وتطبيق "الموثق"، ومركز التواصل الموحد "1950".

واستعرض البرنامج إسهاماته في تفعيل المنظومة التقنية في القطاع البلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تقديم تراخيص الرخص الإنشائية إلكترونيًّا من خلال البوابة الموحدة "بلدي"؛ وذلك لتحسين مستوى وجودة الخدمات البلدية المقدمة بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية.

وتضمنت مبادرات البرنامج مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم حلول رقمية دعمًا لإجراءات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية من خلال منصة "يسر"، إضافة إلى اتساع تغطية المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي.

واختتم البرنامج إسهاماته مع وزارة التجارة من خلال منصة "مراس " التي بدورها تقدم 144 خدمة لبدء النشاط التجاري، و20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري، و9 خدمات لإنهاء الأعمال التجارية. وأسهمت جميع هذه الخدمات في تسهيل ممارسة الأعمال، وتقليص وقت تأسيس الشركات الجديدة إلى ساعة واحدة فقط.

ويهدف البرنامج من خلال استعراض مبادراته لدعم الجهود الحكومية في ظل حملات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك لإطلاع المواطن والمقيم على الخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بُعد دون تعريض نفسه ومجتمعه للخطر.

برنامج التحول الوطني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحول الوطني" يستعرض مبادراته لدعم جهود الدولة في الحد من انتشار "كورونا"
سبق

استعرض برنامج التحول الوطني أهم إنجازاته التي حققها من خلال منظومة برنامج التحول الوطني سعيًا للحد من الخروج من المنزل، وذلك عبر استخدام الخدمات الرقمية الحكومية التي تقدمها منظومة البرنامج عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية ضمن جهود القطاعات الحكومية كافة في حماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، شملت مبادرات البرنامج قطاعات حكومية عدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع، من خلال تطبيقات وزارة الصحة التي توفر خدمة تقديم الاستشارات الطبية مرئيًّا للمستفيدين عبر تطبيق "صحة"، وخدمة التقييم الذاتي فيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد عبر تطبيق "موعد"، إضافة إلى تمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر التطبيق.

وكذلك خدمة التواصل مع مركز صحة "937" للحصول على الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات، وتلقي البلاغات، وحجز المواعيد الطبية.

ولرفع مستوى الخدمات الصحية قدمت وزارة الصحة خدمة "وصفتي" لتوفير خيار إعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وإتاحة صرفها من مواقع مختلفة جغرافيًّا في السعودية.

وشارك برنامج التحول الوطني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمبادرتَي "تشجيع العمل عن بُعد" و"العمل المرن"، بجانب جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل في تقديم أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية عبر مركز "ناجز" الإلكتروني، وخدمة "تراضي"، وتطبيق "الموثق"، ومركز التواصل الموحد "1950".

واستعرض البرنامج إسهاماته في تفعيل المنظومة التقنية في القطاع البلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تقديم تراخيص الرخص الإنشائية إلكترونيًّا من خلال البوابة الموحدة "بلدي"؛ وذلك لتحسين مستوى وجودة الخدمات البلدية المقدمة بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية.

وتضمنت مبادرات البرنامج مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم حلول رقمية دعمًا لإجراءات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية من خلال منصة "يسر"، إضافة إلى اتساع تغطية المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي.

واختتم البرنامج إسهاماته مع وزارة التجارة من خلال منصة "مراس " التي بدورها تقدم 144 خدمة لبدء النشاط التجاري، و20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري، و9 خدمات لإنهاء الأعمال التجارية. وأسهمت جميع هذه الخدمات في تسهيل ممارسة الأعمال، وتقليص وقت تأسيس الشركات الجديدة إلى ساعة واحدة فقط.

ويهدف البرنامج من خلال استعراض مبادراته لدعم الجهود الحكومية في ظل حملات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك لإطلاع المواطن والمقيم على الخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بُعد دون تعريض نفسه ومجتمعه للخطر.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:32 AM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:02 AM

"التحول الوطني" يستعرض مبادراته لدعم جهود الدولة في الحد من انتشار "كورونا"

لإطلاع المواطن والمقيم على الخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بُعد وحمايته من الخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرض برنامج التحول الوطني أهم إنجازاته التي حققها من خلال منظومة برنامج التحول الوطني سعيًا للحد من الخروج من المنزل، وذلك عبر استخدام الخدمات الرقمية الحكومية التي تقدمها منظومة البرنامج عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية ضمن جهود القطاعات الحكومية كافة في حماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، شملت مبادرات البرنامج قطاعات حكومية عدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع، من خلال تطبيقات وزارة الصحة التي توفر خدمة تقديم الاستشارات الطبية مرئيًّا للمستفيدين عبر تطبيق "صحة"، وخدمة التقييم الذاتي فيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد عبر تطبيق "موعد"، إضافة إلى تمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر التطبيق.

وكذلك خدمة التواصل مع مركز صحة "937" للحصول على الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات، وتلقي البلاغات، وحجز المواعيد الطبية.

ولرفع مستوى الخدمات الصحية قدمت وزارة الصحة خدمة "وصفتي" لتوفير خيار إعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وإتاحة صرفها من مواقع مختلفة جغرافيًّا في السعودية.

وشارك برنامج التحول الوطني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمبادرتَي "تشجيع العمل عن بُعد" و"العمل المرن"، بجانب جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل في تقديم أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية عبر مركز "ناجز" الإلكتروني، وخدمة "تراضي"، وتطبيق "الموثق"، ومركز التواصل الموحد "1950".

واستعرض البرنامج إسهاماته في تفعيل المنظومة التقنية في القطاع البلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تقديم تراخيص الرخص الإنشائية إلكترونيًّا من خلال البوابة الموحدة "بلدي"؛ وذلك لتحسين مستوى وجودة الخدمات البلدية المقدمة بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية.

وتضمنت مبادرات البرنامج مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم حلول رقمية دعمًا لإجراءات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية من خلال منصة "يسر"، إضافة إلى اتساع تغطية المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي.

واختتم البرنامج إسهاماته مع وزارة التجارة من خلال منصة "مراس " التي بدورها تقدم 144 خدمة لبدء النشاط التجاري، و20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري، و9 خدمات لإنهاء الأعمال التجارية. وأسهمت جميع هذه الخدمات في تسهيل ممارسة الأعمال، وتقليص وقت تأسيس الشركات الجديدة إلى ساعة واحدة فقط.

ويهدف البرنامج من خلال استعراض مبادراته لدعم الجهود الحكومية في ظل حملات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك لإطلاع المواطن والمقيم على الخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بُعد دون تعريض نفسه ومجتمعه للخطر.

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