اللبنانيون يستأنفون الاحتجاجات.. ويطالبون بانتخابات مبكرة ونزع سلاح "حزب الله"

مع رفع معظم قيود "كورونا"

احتشد مئات عدة من المتظاهرين اللبنانيين في الشوارع اليوم السبت، وطالبوا الحكومة بالاستقالة بسبب تعاملها مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتزايُد معاناتهم اليومية.

ووضع كثيرٌ من اللبنانيين الكمامات، وحملوا العلم اللبناني في ساحة رئيسية في بيروت، كانت مركزًا لاحتجاجات العام الماضي، التي هدأت كثيرًا على مدى الشهور الماضية جزئيًّا بسبب إجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لـ"رويترز".

ومع رفع معظم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد استأنف المتظاهرون الاحتجاجات بدعوات لاستقالة الحكومة، التي تولت مهامها منذ خمسة أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما طالبوا بنزع سلاح ميليشيا حزب الله.

وذكرت المتظاهرة ماري نور، وهي محامية، أن الوضع صعب للغاية، خاصة الاقتصاد. وأضافت بأن الناس لم يعودوا يرغبون في الاحتفالات أثناء احتجاجاتهم؛ لأنهم غاضبون.