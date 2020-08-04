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مسؤولان لبنانيان يحددان سبب انفجار ميناء بيروت

"إبراهيم" استبعد المفرقعات

أعلن مدير عام الجمارك اللبناني أن مادة النيترات شديدة الانفجار، هي سبب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

من ناحيته ذكر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم؛ أن إرجاع سبب الانفجار إلى مفرقعات مثير للسخرية.

وقال "إبراهيم" من موقع الانفجار: "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤولان لبنانيان يحددان سبب انفجار ميناء بيروت
سبق

أعلن مدير عام الجمارك اللبناني أن مادة النيترات شديدة الانفجار، هي سبب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

من ناحيته ذكر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم؛ أن إرجاع سبب الانفجار إلى مفرقعات مثير للسخرية.

وقال "إبراهيم" من موقع الانفجار: "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:01 PM

مسؤولان لبنانيان يحددان سبب انفجار ميناء بيروت

"إبراهيم" استبعد المفرقعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,198

أعلن مدير عام الجمارك اللبناني أن مادة النيترات شديدة الانفجار، هي سبب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

من ناحيته ذكر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم؛ أن إرجاع سبب الانفجار إلى مفرقعات مثير للسخرية.

وقال "إبراهيم" من موقع الانفجار: "ننتظر التحقيقات ليتبين ما حصل، ويبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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