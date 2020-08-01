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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجر

هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمَيْن الشريفَيْن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.

وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجر
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.

وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
12:52 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:42 AM

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية النيجر

هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمَيْن الشريفَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.

وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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