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جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية

تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل في أربعة دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل "دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، برنامج تجميل الشعر والعناية به".

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل؛ لكونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر أن التسجيل متاح لحاملات شهادة الثانوية فأعلى حتى يوم السبت 21 أغسطس 2021م عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa.

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جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية
سبق

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل في أربعة دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل "دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، برنامج تجميل الشعر والعناية به".

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل؛ لكونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر أن التسجيل متاح لحاملات شهادة الثانوية فأعلى حتى يوم السبت 21 أغسطس 2021م عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:13 PM

جامعة الأميرة نورة: بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية

تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل في أربعة دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل "دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، برنامج تجميل الشعر والعناية به".

وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل؛ لكونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عديدة ومختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر أن التسجيل متاح لحاملات شهادة الثانوية فأعلى حتى يوم السبت 21 أغسطس 2021م عبر بوابة القبول الإلكترونية pnu.edu.sa.

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