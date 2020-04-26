الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.