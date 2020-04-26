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الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا

قالت: ارتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 1189 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.

وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد

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الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:53 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:30 AM

الصحة البحرينية تعلن شفاء 3 حالات من كورونا

قالت: ارتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 1189 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في #البحرين 1189 حالة حتى الآن.

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