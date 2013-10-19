النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف

في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، تنظيم فعالية "قافلة الورد" الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء منطقة الطائف، والتي ستتنقّل بين الرياض والقصيم وحائل والجوف، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وحضورها متاح لعموم أفراد المجتمع من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

ويشارك في "قافلة الورد" كلٌ من الشعراء: عيضة السفياني، أحمد الهلالي، وأمين العصري، ووفاء خنكار، ولطيفة العصيمي، ومحمد أبو نمال، والذين سيحيون أمسياتٍ شعرية في فندق كراون بلازا الواحة في الرياض 22 أكتوبر، وفندق موفنبيك في القصيم 24 أكتوبر، وفندق ملينيوم في حائل 26 أكتوبر، ومركز الملك عبدالله الثقافي في الجوف 28 أكتوبر، ويقدمها المذيع أحمد الجدعي.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة قوافل الشعراء الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل إثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين المبدعين والجمهور.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف
سبق

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، تنظيم فعالية "قافلة الورد" الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء منطقة الطائف، والتي ستتنقّل بين الرياض والقصيم وحائل والجوف، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وحضورها متاح لعموم أفراد المجتمع من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

ويشارك في "قافلة الورد" كلٌ من الشعراء: عيضة السفياني، أحمد الهلالي، وأمين العصري، ووفاء خنكار، ولطيفة العصيمي، ومحمد أبو نمال، والذين سيحيون أمسياتٍ شعرية في فندق كراون بلازا الواحة في الرياض 22 أكتوبر، وفندق موفنبيك في القصيم 24 أكتوبر، وفندق ملينيوم في حائل 26 أكتوبر، ومركز الملك عبدالله الثقافي في الجوف 28 أكتوبر، ويقدمها المذيع أحمد الجدعي.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة قوافل الشعراء الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل إثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين المبدعين والجمهور.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:55 PM

"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف

في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
194

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، تنظيم فعالية "قافلة الورد" الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء منطقة الطائف، والتي ستتنقّل بين الرياض والقصيم وحائل والجوف، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وحضورها متاح لعموم أفراد المجتمع من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

ويشارك في "قافلة الورد" كلٌ من الشعراء: عيضة السفياني، أحمد الهلالي، وأمين العصري، ووفاء خنكار، ولطيفة العصيمي، ومحمد أبو نمال، والذين سيحيون أمسياتٍ شعرية في فندق كراون بلازا الواحة في الرياض 22 أكتوبر، وفندق موفنبيك في القصيم 24 أكتوبر، وفندق ملينيوم في حائل 26 أكتوبر، ومركز الملك عبدالله الثقافي في الجوف 28 أكتوبر، ويقدمها المذيع أحمد الجدعي.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة قوافل الشعراء الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل إثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين المبدعين والجمهور.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة