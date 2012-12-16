بالفيديو.. صاحب "أكبر فم" في التاريخ.. أمريكي يحب السفر والبرجر

دخل موسوعة غينيس العالمية

اعتمدت موسوعة "غينيس" العالمية الخاصة بتسجيل الأرقام القياسية الشاب الأمريكي "إسحاق جونسون" من ولاية مينيسوتا بكسر الرقم القياسي لأكبر فم في العالم.

حيث استحوذ الشاب فيليب أنجوس على الرقم القياسي لأكبر فجوة فم بما يعادل 9.52 سم عند فتحه كلياً في شهر نوفمبر 2019.

وبعد حوالي عام حاول إسحاق الدخول مرة أخرى وكسر رقمه السابق ونجح عندما علم بأن فمه قد نما بما فيه الكفاية ليعود للاستحواذ على الرقم القياسي من جديد، وبالفعل هذا ما جرى، حيث يبلغ حجم فمه عند فتحه كلياً 10.175 سم.

وليتخيل القارئ المشهد يستطيع إسحاق أن يضع في فمه عبوة مياه غازية وكرة بيسبول وتفاحة.

وكان الرقم القياسي قد سجل لأول مرة في عام 2017 عندما شاهد صاحب الرقم القياسي الأسبق الألماني بيرند شميت والذي كان يتمكن من فتح فمه بما يعادل 8.8 سم، ثم سعى إسحاق لتحقيق الرقم القياسي بعد رؤيته ونجح في ذلك.

يقول إسحاق لوكالة أمريكا للأنباء إنه يقوم بإظهار موهبته أمام أصدقائه وبعض المهتمين من معارفه ومحيطه، وعندما سُئل هل تتألم عند فتح فمك بهذا الشكل؟ أجاب إسحاق أن فتح فمي بهذا الشكل أمر طبيعي وسهل ولا أشعر بأي ألم على الإطلاق، ولكن يصيبني بعض الألم عند فتح فمي كاملاً لمدة طويلة، ويعلن إسحاق حبه وشغه بالسفر والسياحة والبرجر.