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إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية

تحللت في السابق من بعض التزامات "الاتفاق"

في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل.
ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية، وهو ما ينتهك الاتفاق النووي، وفقاً لـ"رويترز".
وتوقفت إيران في مايو عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، وهي مهمة صعبة على نحو متزايد مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية.

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إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية
سبق

في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل.
ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية، وهو ما ينتهك الاتفاق النووي، وفقاً لـ"رويترز".
وتوقفت إيران في مايو عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، وهي مهمة صعبة على نحو متزايد مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
03:45 PM

إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية

تحللت في السابق من بعض التزامات "الاتفاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,359

في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل.
ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية، وهو ما ينتهك الاتفاق النووي، وفقاً لـ"رويترز".
وتوقفت إيران في مايو عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، وهي مهمة صعبة على نحو متزايد مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية.

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