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"المجد" توثق سيرة "ناصر الشثري" في "مستشار الملوك"

يبث السبت المقبل بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية

تستعد شبكة المجد لبثّ فيلم "مستشار الملوك" الذي يحكي مواقف ووقفات من حياة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، رحمه الله، المستشار في الديوان الملكي، والذي وافته المنية صبيحة يوم الجمعة في 1 ذي القعدة 1442هـ ودفن بمقبرة العود بعد عصر الجمعة، وحضر جنازته والصلاة عليه الأمراء ومفتي المملكة والعلماء والوجهاء وجمع غفير من الناس.

وسجل الفيلم عدداً من المواقف مع الملوك الذين خدمهم بدءاً من الملك خالد -رحمه الله-، وحتى الملك سلمان -حفظه الله-، وممازحة الملك سلمان له بوصف "البخيل"، كما وصفه الشيخ عبدالله المطلق بـ"حاتم الإسلام".

ويشارك في الفيلم الذي تبثه الشبكة يوم السبت المقبل 04/12/2021 الساعة 01:45م، عدد من أصحاب المعالي والشخصيات الاعتبارية، ومنهم الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات سابقاً، الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء.

كما شارك الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الفريق أول متقاعد فيصل بن عبدالعزيز بن لبده المستشار بالديوان الملكي قائد قوات الحرس الوطني سابقاً.

ويعرف الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله-، بأنه "مستشار الملوك"، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة "وزير" في عهد كل من: الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

التفاصيل على الرابط: ‏https://twitter.com/almajdchannels/status/1465047461588836362?s=21

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المجد" توثق سيرة "ناصر الشثري" في "مستشار الملوك"
سبق

تستعد شبكة المجد لبثّ فيلم "مستشار الملوك" الذي يحكي مواقف ووقفات من حياة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، رحمه الله، المستشار في الديوان الملكي، والذي وافته المنية صبيحة يوم الجمعة في 1 ذي القعدة 1442هـ ودفن بمقبرة العود بعد عصر الجمعة، وحضر جنازته والصلاة عليه الأمراء ومفتي المملكة والعلماء والوجهاء وجمع غفير من الناس.

وسجل الفيلم عدداً من المواقف مع الملوك الذين خدمهم بدءاً من الملك خالد -رحمه الله-، وحتى الملك سلمان -حفظه الله-، وممازحة الملك سلمان له بوصف "البخيل"، كما وصفه الشيخ عبدالله المطلق بـ"حاتم الإسلام".

ويشارك في الفيلم الذي تبثه الشبكة يوم السبت المقبل 04/12/2021 الساعة 01:45م، عدد من أصحاب المعالي والشخصيات الاعتبارية، ومنهم الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات سابقاً، الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء.

كما شارك الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الفريق أول متقاعد فيصل بن عبدالعزيز بن لبده المستشار بالديوان الملكي قائد قوات الحرس الوطني سابقاً.

ويعرف الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله-، بأنه "مستشار الملوك"، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة "وزير" في عهد كل من: الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

التفاصيل على الرابط: ‏https://twitter.com/almajdchannels/status/1465047461588836362?s=21

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:48 PM

"المجد" توثق سيرة "ناصر الشثري" في "مستشار الملوك"

يبث السبت المقبل بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية

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زيد الخمشي - الرياض
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تستعد شبكة المجد لبثّ فيلم "مستشار الملوك" الذي يحكي مواقف ووقفات من حياة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، رحمه الله، المستشار في الديوان الملكي، والذي وافته المنية صبيحة يوم الجمعة في 1 ذي القعدة 1442هـ ودفن بمقبرة العود بعد عصر الجمعة، وحضر جنازته والصلاة عليه الأمراء ومفتي المملكة والعلماء والوجهاء وجمع غفير من الناس.

وسجل الفيلم عدداً من المواقف مع الملوك الذين خدمهم بدءاً من الملك خالد -رحمه الله-، وحتى الملك سلمان -حفظه الله-، وممازحة الملك سلمان له بوصف "البخيل"، كما وصفه الشيخ عبدالله المطلق بـ"حاتم الإسلام".

ويشارك في الفيلم الذي تبثه الشبكة يوم السبت المقبل 04/12/2021 الساعة 01:45م، عدد من أصحاب المعالي والشخصيات الاعتبارية، ومنهم الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات سابقاً، الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء.

كما شارك الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الفريق أول متقاعد فيصل بن عبدالعزيز بن لبده المستشار بالديوان الملكي قائد قوات الحرس الوطني سابقاً.

ويعرف الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله-، بأنه "مستشار الملوك"، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة "وزير" في عهد كل من: الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

التفاصيل على الرابط: ‏https://twitter.com/almajdchannels/status/1465047461588836362?s=21

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