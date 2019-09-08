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بأمر الملك.. إعفاء الفالح وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة

المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا

قال: نسأل الله أن يكتب للأمير عبدالعزيز بن سلمان "التوفيق والعون والسداد"

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه "إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية".

وقال المغامسي؛ مغرّداً صباح اليوم "الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية، نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد".

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المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا
سبق

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه "إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية".

وقال المغامسي؛ مغرّداً صباح اليوم "الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية، نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:47 AM

المغامسي عن تعيين وزير الطاقة الجديد: إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا

قال: نسأل الله أن يكتب للأمير عبدالعزيز بن سلمان "التوفيق والعون والسداد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه "إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية".

وقال المغامسي؛ مغرّداً صباح اليوم "الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية، نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد".

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