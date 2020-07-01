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حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر

محاولات مستمرة حتى الآن لإخماد النيران

تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.

والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.

الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر
سبق

تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.

والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:10 AM

حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر

محاولات مستمرة حتى الآن لإخماد النيران

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فهد كاملي - جازان
0
793

تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.

والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.

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