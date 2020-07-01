حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر

تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.
والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.
تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.
والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.الدفاع المدني جازان
تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.
والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.
تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان.
والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده.