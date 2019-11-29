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ترقية مدير شعبة السلامة في مرور تبوك إلى رتبة مقدم

تلقّى مدير شعبة السلامة المرورية بمرور منطقة تبوك، المقدم خالد بن سلمان الرشيد؛ التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة مقدم.

وكان مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض بن حويز، قلّد "الرشيد" رتبته الجديدة، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

ومن جهته عبر "الرشيد"، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا للمزيد من التفاني في العمل، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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ترقية مدير شعبة السلامة في مرور تبوك إلى رتبة مقدم
سبق

تلقّى مدير شعبة السلامة المرورية بمرور منطقة تبوك، المقدم خالد بن سلمان الرشيد؛ التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة مقدم.

وكان مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض بن حويز، قلّد "الرشيد" رتبته الجديدة، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

ومن جهته عبر "الرشيد"، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا للمزيد من التفاني في العمل، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:52 PM

ترقية مدير شعبة السلامة في مرور تبوك إلى رتبة مقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تلقّى مدير شعبة السلامة المرورية بمرور منطقة تبوك، المقدم خالد بن سلمان الرشيد؛ التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة مقدم.

وكان مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض بن حويز، قلّد "الرشيد" رتبته الجديدة، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

ومن جهته عبر "الرشيد"، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا للمزيد من التفاني في العمل، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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