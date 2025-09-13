وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة العيص.

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-13 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة العيص. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 09:39 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة العيص.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.