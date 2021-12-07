النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين

خصص جوائز مالية لأشواط المزاين تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، مواعيد أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور، التي تنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وخصص المهرجان جوائز مالية لأشواط المزاين، تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال، توزع على سبعة أشواط؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

ويشهد مساء يوم الأحد 12 ديسمبر، إقامة ثلاثة أشواط للفئات "حر" من حر فرخ"، و"حر من حر قرناس"، و"حر فرخ إنتاج محلي"؛ فيما يشهد يوم الاثنين إقامة شوطين؛ الأول لـ"الحر قرناس"، والثاني لـ"الحر أسود أدهم قرناس".

ويقام مساء الثلاثاء شوط لفئة "جير بيور قرناس"، كما يقام شوط أخير يوم الأربعاء لفئة "شاهين بحري قرناس".

ويتيح المهرجان التسجيل للصقور المشاركة في كل شوط حتى الساعة 10.30 صباحًا للشوط نفسه؛ وذلك بمقر النادي في ملهم (شمال الرياض).

وتُنقل فعاليات أشواط مسابقة المزاين عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر حسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تُقيِّم لجنة التحكيم صقور المسابقة وفقًا لمعايير جمالية دقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين
سبق

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، مواعيد أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور، التي تنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وخصص المهرجان جوائز مالية لأشواط المزاين، تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال، توزع على سبعة أشواط؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

ويشهد مساء يوم الأحد 12 ديسمبر، إقامة ثلاثة أشواط للفئات "حر" من حر فرخ"، و"حر من حر قرناس"، و"حر فرخ إنتاج محلي"؛ فيما يشهد يوم الاثنين إقامة شوطين؛ الأول لـ"الحر قرناس"، والثاني لـ"الحر أسود أدهم قرناس".

ويقام مساء الثلاثاء شوط لفئة "جير بيور قرناس"، كما يقام شوط أخير يوم الأربعاء لفئة "شاهين بحري قرناس".

ويتيح المهرجان التسجيل للصقور المشاركة في كل شوط حتى الساعة 10.30 صباحًا للشوط نفسه؛ وذلك بمقر النادي في ملهم (شمال الرياض).

وتُنقل فعاليات أشواط مسابقة المزاين عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر حسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تُقيِّم لجنة التحكيم صقور المسابقة وفقًا لمعايير جمالية دقيقة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:20 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد مسابقة المزاين

خصص جوائز مالية لأشواط المزاين تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
278

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ٢٠٢١، مواعيد أشواط مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور، التي تنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وخصص المهرجان جوائز مالية لأشواط المزاين، تبلغ نحو 4.2 ملايين ريال، توزع على سبعة أشواط؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

ويشهد مساء يوم الأحد 12 ديسمبر، إقامة ثلاثة أشواط للفئات "حر" من حر فرخ"، و"حر من حر قرناس"، و"حر فرخ إنتاج محلي"؛ فيما يشهد يوم الاثنين إقامة شوطين؛ الأول لـ"الحر قرناس"، والثاني لـ"الحر أسود أدهم قرناس".

ويقام مساء الثلاثاء شوط لفئة "جير بيور قرناس"، كما يقام شوط أخير يوم الأربعاء لفئة "شاهين بحري قرناس".

ويتيح المهرجان التسجيل للصقور المشاركة في كل شوط حتى الساعة 10.30 صباحًا للشوط نفسه؛ وذلك بمقر النادي في ملهم (شمال الرياض).

وتُنقل فعاليات أشواط مسابقة المزاين عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر حسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تُقيِّم لجنة التحكيم صقور المسابقة وفقًا لمعايير جمالية دقيقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة