النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يعترف بأنه عنصري ولكن أقل من أي شخص في العالم

هاجم نوابًا في الكونجرس

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، أن يكون عنصريًا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وعلى الرغم من نفيه أن يكون عنصريًا، قال للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"، ما يعني اعترافه بالاتصاف بها.

وخلال الأسبوعين الماضيين هاجم "ترامب" أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن "ترامب" يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" يعترف بأنه عنصري ولكن أقل من أي شخص في العالم
سبق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، أن يكون عنصريًا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وعلى الرغم من نفيه أن يكون عنصريًا، قال للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"، ما يعني اعترافه بالاتصاف بها.

وخلال الأسبوعين الماضيين هاجم "ترامب" أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن "ترامب" يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:42 PM

"ترامب" يعترف بأنه عنصري ولكن أقل من أي شخص في العالم

هاجم نوابًا في الكونجرس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,165

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، أن يكون عنصريًا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وعلى الرغم من نفيه أن يكون عنصريًا، قال للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"، ما يعني اعترافه بالاتصاف بها.

وخلال الأسبوعين الماضيين هاجم "ترامب" أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن "ترامب" يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة