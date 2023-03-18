شاهد.. نقاط فحص بصري بمدخل ومطار شرورة تباشر مهامها الوقائية

للتأكد من خلوّ المسافرين من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"

تباشر نقاط الفحص البصري بمدخل ومطار شرورة، فحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز بصري بمداخل ومطاري المنطقة؛ لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.

وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بنقطة الفحص البصري في مدخل شرورة، إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، والطرق السليمة لغسل اليدين والمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمحافظة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية لتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة على نظافة اليدين والبعد عن التجمعات.