النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء

قال: يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء.

وأضاف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال "الشرقية" و"الوسطى"، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة.

وأضاف: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال "الوسطى".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).

المسند حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء.

وأضاف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال "الشرقية" و"الوسطى"، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة.

وأضاف: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال "الوسطى".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
08:22 AM

المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء

قال: يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,765

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء.

وأضاف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال "الشرقية" و"الوسطى"، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة.

وأضاف: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال "الوسطى".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,073
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,857

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة