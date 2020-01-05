النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الذكرى الـ20 لانطلاقها.. "برازيلية" تنصف عالمية "النصر" وتوضح سبب مشاركته

قالت إن البطولة كانت بمشاركة الفرق الفائزة بالبطولات عام 1998

أعادت صحيفة "allansimon" الحديث عن بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت عام 2000 وشهدت مشاركة النصر كأول ناد سعودي يشارك في البطولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاق المسابقة.

وتحدثت الصحيفة عن البطولة؛ حيث قالت إنها لا تزال تسبب جدلًا بسبب معايير المشاركة فيها؛ حيث أوضحت سبب مشاركة معظم الأندية في البطولة وقتها، وأنها كانت للفائزين ببطولات عام 1998، وأنه تم حجز عدد من الفرق التي فازت ببطولات عام 1999 للمشاركة في النسخة التي تليها.

الصحيفة تحدثت عن معظم الفرق في البطولة؛ إذ أوضحت أن مشاركة فاسكو دي جاما كانت بسبب فوزه ببطولة الليبرتادوريس عام 1998، على الرغم من وجود بطل قاري آخر "بالميراس" لأكثر من 6 شهور؛ حيث تمت ترضية بالميراس بأنه سيشارك في بطولة عام 2001 التي لم تلعب وقتها.

كما تحدثت عن مشاركة النصر؛ كونه بطل كأس السوبر الآسيوي عام 1998، وليس جوبيلو ايواتا الذي فاز بكأس آسيا عام 1999؛ حيث تم حجز الفريق الياباني للعب في بطولة عام 2001 التي لم تلعب.

وأضافت الصحيفة أنه تمت دعوة ريال مدريد الذي فاز بكأس إنتركونتيننتال لعام 1998، وليس مانشستر يونايتد الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1999.

الصحيفة أوضحت أن القرار كان بمشاركة الفائزين في بطولات عام 1998؛ وهو ما يفسر مشاركات تلك الأندية وقتها، لكن المثير في الأمر أنه تم ترشيح فريق الرجاء البيضاوي المغربي على الرغم من فوزه ببطولة أفريقيا عام 1999، وليس عام 1998.

النصر كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في الذكرى الـ20 لانطلاقها.. "برازيلية" تنصف عالمية "النصر" وتوضح سبب مشاركته
سبق

أعادت صحيفة "allansimon" الحديث عن بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت عام 2000 وشهدت مشاركة النصر كأول ناد سعودي يشارك في البطولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاق المسابقة.

وتحدثت الصحيفة عن البطولة؛ حيث قالت إنها لا تزال تسبب جدلًا بسبب معايير المشاركة فيها؛ حيث أوضحت سبب مشاركة معظم الأندية في البطولة وقتها، وأنها كانت للفائزين ببطولات عام 1998، وأنه تم حجز عدد من الفرق التي فازت ببطولات عام 1999 للمشاركة في النسخة التي تليها.

الصحيفة تحدثت عن معظم الفرق في البطولة؛ إذ أوضحت أن مشاركة فاسكو دي جاما كانت بسبب فوزه ببطولة الليبرتادوريس عام 1998، على الرغم من وجود بطل قاري آخر "بالميراس" لأكثر من 6 شهور؛ حيث تمت ترضية بالميراس بأنه سيشارك في بطولة عام 2001 التي لم تلعب وقتها.

كما تحدثت عن مشاركة النصر؛ كونه بطل كأس السوبر الآسيوي عام 1998، وليس جوبيلو ايواتا الذي فاز بكأس آسيا عام 1999؛ حيث تم حجز الفريق الياباني للعب في بطولة عام 2001 التي لم تلعب.

وأضافت الصحيفة أنه تمت دعوة ريال مدريد الذي فاز بكأس إنتركونتيننتال لعام 1998، وليس مانشستر يونايتد الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1999.

الصحيفة أوضحت أن القرار كان بمشاركة الفائزين في بطولات عام 1998؛ وهو ما يفسر مشاركات تلك الأندية وقتها، لكن المثير في الأمر أنه تم ترشيح فريق الرجاء البيضاوي المغربي على الرغم من فوزه ببطولة أفريقيا عام 1999، وليس عام 1998.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
05:32 PM

في الذكرى الـ20 لانطلاقها.. "برازيلية" تنصف عالمية "النصر" وتوضح سبب مشاركته

قالت إن البطولة كانت بمشاركة الفرق الفائزة بالبطولات عام 1998

A A A
محمد السيّد - الرياض
24
12,494

أعادت صحيفة "allansimon" الحديث عن بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت عام 2000 وشهدت مشاركة النصر كأول ناد سعودي يشارك في البطولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاق المسابقة.

وتحدثت الصحيفة عن البطولة؛ حيث قالت إنها لا تزال تسبب جدلًا بسبب معايير المشاركة فيها؛ حيث أوضحت سبب مشاركة معظم الأندية في البطولة وقتها، وأنها كانت للفائزين ببطولات عام 1998، وأنه تم حجز عدد من الفرق التي فازت ببطولات عام 1999 للمشاركة في النسخة التي تليها.

الصحيفة تحدثت عن معظم الفرق في البطولة؛ إذ أوضحت أن مشاركة فاسكو دي جاما كانت بسبب فوزه ببطولة الليبرتادوريس عام 1998، على الرغم من وجود بطل قاري آخر "بالميراس" لأكثر من 6 شهور؛ حيث تمت ترضية بالميراس بأنه سيشارك في بطولة عام 2001 التي لم تلعب وقتها.

كما تحدثت عن مشاركة النصر؛ كونه بطل كأس السوبر الآسيوي عام 1998، وليس جوبيلو ايواتا الذي فاز بكأس آسيا عام 1999؛ حيث تم حجز الفريق الياباني للعب في بطولة عام 2001 التي لم تلعب.

وأضافت الصحيفة أنه تمت دعوة ريال مدريد الذي فاز بكأس إنتركونتيننتال لعام 1998، وليس مانشستر يونايتد الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1999.

الصحيفة أوضحت أن القرار كان بمشاركة الفائزين في بطولات عام 1998؛ وهو ما يفسر مشاركات تلك الأندية وقتها، لكن المثير في الأمر أنه تم ترشيح فريق الرجاء البيضاوي المغربي على الرغم من فوزه ببطولة أفريقيا عام 1999، وليس عام 1998.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة