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"بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها

"ساكي" رفضت الإشارة إلى توقعات واشنطن وأهدافها

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين) أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفضت الإشارة إلى توقعات الإدارة وأهدافها خلال المحادثات.

وقالت "ساكي": "لن نتوقع نتائج قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، لكننا سنستمر في مسار الجهود الدبلوماسية ونؤمن بأنها الخطوة الصحيحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقد خضنا هذه الرحلة من الدبلوماسية من قبل وستستغرق وقتاً، وستكون هناك لحظات صعبة وتحديات"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضافت: "إن البديل هو ألا نستأنف المحادثات الدبلوماسية وألا يكون لدينا هذا القدر من الشفافية، وعدم الوصول إلى قدرات إيران النووية كما حدث خلال العامين الماضيين".

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حيث أرسل 42 سيناتوراً جمهورياً رسالة يحثون فيها "بايدن" على وقف المحادثات الدبلوماسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها
سبق

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين) أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفضت الإشارة إلى توقعات الإدارة وأهدافها خلال المحادثات.

وقالت "ساكي": "لن نتوقع نتائج قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، لكننا سنستمر في مسار الجهود الدبلوماسية ونؤمن بأنها الخطوة الصحيحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقد خضنا هذه الرحلة من الدبلوماسية من قبل وستستغرق وقتاً، وستكون هناك لحظات صعبة وتحديات"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضافت: "إن البديل هو ألا نستأنف المحادثات الدبلوماسية وألا يكون لدينا هذا القدر من الشفافية، وعدم الوصول إلى قدرات إيران النووية كما حدث خلال العامين الماضيين".

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حيث أرسل 42 سيناتوراً جمهورياً رسالة يحثون فيها "بايدن" على وقف المحادثات الدبلوماسية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:27 PM

"بايدن" يتمسك بالدبلوماسية في المحادثات النووية مع إيران.. و42 سيناتوراً يطالبونه بوقفها

"ساكي" رفضت الإشارة إلى توقعات واشنطن وأهدافها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين) أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفضت الإشارة إلى توقعات الإدارة وأهدافها خلال المحادثات.

وقالت "ساكي": "لن نتوقع نتائج قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة، لكننا سنستمر في مسار الجهود الدبلوماسية ونؤمن بأنها الخطوة الصحيحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقد خضنا هذه الرحلة من الدبلوماسية من قبل وستستغرق وقتاً، وستكون هناك لحظات صعبة وتحديات"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضافت: "إن البديل هو ألا نستأنف المحادثات الدبلوماسية وألا يكون لدينا هذا القدر من الشفافية، وعدم الوصول إلى قدرات إيران النووية كما حدث خلال العامين الماضيين".

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حيث أرسل 42 سيناتوراً جمهورياً رسالة يحثون فيها "بايدن" على وقف المحادثات الدبلوماسية.

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