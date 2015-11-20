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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على معظم المناطق

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث)، وكذلك على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 44 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على معظم المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث)، وكذلك على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 44 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
10:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على معظم المناطق

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث)، وكذلك على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 22 - 44 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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