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جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية لدعم التدريب والاستشارات

تتضمن التعاون في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة

وقع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اتفاقية تتضمن تنفيذ مشاريع التدريب والدراسات والتطوير بعقود استشارية، كما تتضمن التعاون بينهما في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، منوهًا بجهود إدارة تعليم صبيا في عملية التطوير والتحديث وبما حققته من نجاحات متواصلة في العديد من المجالات.

بدوره أوضح مدير تعليم صبيا أن الاتفاقية الموقعة صممت بشكل يضمن تطبيقها مع إمكانية قياس نتائجها وأهدافها المتحققة، منوهًا بما تمتلكه الجامعة من خبرات وكفاءات متميزة يمكن استثمار خبراتها من خلال الاتفاقية لتنفيذ البرامج المشتركة والمساهمة في إعداد الخطط وتقديم الاستشارات والدراسات، لخدمة قطاع التعليم.

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جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية لدعم التدريب والاستشارات
سبق

وقع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اتفاقية تتضمن تنفيذ مشاريع التدريب والدراسات والتطوير بعقود استشارية، كما تتضمن التعاون بينهما في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، منوهًا بجهود إدارة تعليم صبيا في عملية التطوير والتحديث وبما حققته من نجاحات متواصلة في العديد من المجالات.

بدوره أوضح مدير تعليم صبيا أن الاتفاقية الموقعة صممت بشكل يضمن تطبيقها مع إمكانية قياس نتائجها وأهدافها المتحققة، منوهًا بما تمتلكه الجامعة من خبرات وكفاءات متميزة يمكن استثمار خبراتها من خلال الاتفاقية لتنفيذ البرامج المشتركة والمساهمة في إعداد الخطط وتقديم الاستشارات والدراسات، لخدمة قطاع التعليم.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:16 PM

جامعة جازان وتعليم صبيا يوقعان اتفاقية لدعم التدريب والاستشارات

تتضمن التعاون في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وقع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اتفاقية تتضمن تنفيذ مشاريع التدريب والدراسات والتطوير بعقود استشارية، كما تتضمن التعاون بينهما في إعداد الخطط وتصميم المشاريع والبرامج المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، منوهًا بجهود إدارة تعليم صبيا في عملية التطوير والتحديث وبما حققته من نجاحات متواصلة في العديد من المجالات.

بدوره أوضح مدير تعليم صبيا أن الاتفاقية الموقعة صممت بشكل يضمن تطبيقها مع إمكانية قياس نتائجها وأهدافها المتحققة، منوهًا بما تمتلكه الجامعة من خبرات وكفاءات متميزة يمكن استثمار خبراتها من خلال الاتفاقية لتنفيذ البرامج المشتركة والمساهمة في إعداد الخطط وتقديم الاستشارات والدراسات، لخدمة قطاع التعليم.

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