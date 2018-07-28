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"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية

حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

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"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية
سبق

حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
04:26 PM

"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

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