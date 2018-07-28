حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.
"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية
حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.
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"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-26
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
04:26 PM
"ميقاتي" يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة اللبنانية
حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.
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