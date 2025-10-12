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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8544.94 نقطة

بتداولات تجاوزت 13.2 مليار ريال لأكثر من 470 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 31.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8544.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.35%.

وكانت كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8544.94 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 31.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8544.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.35%.

وكانت كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
04:00 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8544.94 نقطة

بتداولات تجاوزت 13.2 مليار ريال لأكثر من 470 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 31.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8544.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.35%.

وكانت كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.

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