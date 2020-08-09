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رئيس المركز الإسلامي للدراسات في لبنان ينوه بالمساعدات السعودية

لمواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي

نوه رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط، بالمساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال عريمط في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "ها هي المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها تسارع بالجسر الجوي الطبي والغذائي لنجدة الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي أحب المملكة بلا حدود فاحتضنته على أرضها وبمؤسساتها ووقفت مع لبنان وشعبه في كل المحن والويلات".

وتوجه عريمط بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحرصهما الدائم والمستمر على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للشعب اللبناني لتجاوز محنته, مشددًا على أن هذه المساعدات ستسهم حتمًا في تخفيف المعاناة عن اللبنانيين وتبلسم جراحهم.

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رئيس المركز الإسلامي للدراسات في لبنان ينوه بالمساعدات السعودية
سبق

نوه رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط، بالمساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال عريمط في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "ها هي المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها تسارع بالجسر الجوي الطبي والغذائي لنجدة الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي أحب المملكة بلا حدود فاحتضنته على أرضها وبمؤسساتها ووقفت مع لبنان وشعبه في كل المحن والويلات".

وتوجه عريمط بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحرصهما الدائم والمستمر على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للشعب اللبناني لتجاوز محنته, مشددًا على أن هذه المساعدات ستسهم حتمًا في تخفيف المعاناة عن اللبنانيين وتبلسم جراحهم.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:45 PM

رئيس المركز الإسلامي للدراسات في لبنان ينوه بالمساعدات السعودية

لمواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط، بالمساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال عريمط في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "ها هي المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها تسارع بالجسر الجوي الطبي والغذائي لنجدة الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي أحب المملكة بلا حدود فاحتضنته على أرضها وبمؤسساتها ووقفت مع لبنان وشعبه في كل المحن والويلات".

وتوجه عريمط بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحرصهما الدائم والمستمر على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للشعب اللبناني لتجاوز محنته, مشددًا على أن هذه المساعدات ستسهم حتمًا في تخفيف المعاناة عن اللبنانيين وتبلسم جراحهم.

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