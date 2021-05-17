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فرنسا تشطب كل ديونها المستحقة على السودان البالغة 5 مليارات دولار

"ماكرون" أشار إلى رغبة بلاده في تحرير الخرطوم من عبء الديون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير الخرطوم التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا من عبء الدين.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر دعم السودان المنعقد في باريس: "فيما يتصل بفرنسا، نحن نؤيد إلغاءً كاملاً لديون السودان المستحقة لدينا، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار"، وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تشطب كل ديونها المستحقة على السودان البالغة 5 مليارات دولار
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير الخرطوم التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا من عبء الدين.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر دعم السودان المنعقد في باريس: "فيما يتصل بفرنسا، نحن نؤيد إلغاءً كاملاً لديون السودان المستحقة لدينا، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار"، وفقًا لـ"فرانس 24".

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:08 PM

فرنسا تشطب كل ديونها المستحقة على السودان البالغة 5 مليارات دولار

"ماكرون" أشار إلى رغبة بلاده في تحرير الخرطوم من عبء الديون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,592

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير الخرطوم التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا من عبء الدين.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر دعم السودان المنعقد في باريس: "فيما يتصل بفرنسا، نحن نؤيد إلغاءً كاملاً لديون السودان المستحقة لدينا، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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