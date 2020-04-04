80 % بلا استخدام.. صحيفة إيطالية تشكك في معدات "كورونا" المهداة من روسيا

موسكو اعتبرته تشويهاً لمهمة نبيلة

نقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مصادر سياسية لم تكشف النقاب عنها، أن 80 في المائة من المعدات التي قدمتها روسيا إلى إيطاليا؛ لدعمها في مواجهة أزمة وباء "كورونا" المستجد؛ ليس لها استخدام يُذكر أو بلا استخدام، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.



واعتبرت "لاستامبا" وهي من أقدم الصحف الإيطالية أن نشاط مكافحة الوباء قد يؤدي إلى خرق أمني؛ بسبب العدد الكبير من العسكريين المشاركين في هذا الأمر.

من جهته، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف الصحيفة بتشويه "مهمة نبيلة" وإثارة مشاعر مناهضة لروسيا ونشر أخبار كاذبة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعربت عن شكرها لروسيا على هذه المساعدات.