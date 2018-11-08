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"جوازات نجران" تستحدث مكاتب مفتوحة في صالة المراجعين

استحدثت جوازات منطقة نجران عدداً من المكاتب المفتوحة بدلاً من الكاونترات داخل صالة المراجعين، بحيث تضم مكتباً يقدم الخدمات للمراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتباً لخدمة منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي ولذوي شهداء الواجب، ومكتباً للخدمات الإلكترونية "أبشر".

ويأتي ذلك التحرك بتوجيه وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء سليمان بن صالح السليمان.

وتم تجهيز هذه المكاتب بالإمكانات والقوى البشرية اللازمة التي تمكّنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

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"جوازات نجران" تستحدث مكاتب مفتوحة في صالة المراجعين
سبق

استحدثت جوازات منطقة نجران عدداً من المكاتب المفتوحة بدلاً من الكاونترات داخل صالة المراجعين، بحيث تضم مكتباً يقدم الخدمات للمراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتباً لخدمة منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي ولذوي شهداء الواجب، ومكتباً للخدمات الإلكترونية "أبشر".

ويأتي ذلك التحرك بتوجيه وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء سليمان بن صالح السليمان.

وتم تجهيز هذه المكاتب بالإمكانات والقوى البشرية اللازمة التي تمكّنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:41 PM

"جوازات نجران" تستحدث مكاتب مفتوحة في صالة المراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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استحدثت جوازات منطقة نجران عدداً من المكاتب المفتوحة بدلاً من الكاونترات داخل صالة المراجعين، بحيث تضم مكتباً يقدم الخدمات للمراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتباً لخدمة منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي ولذوي شهداء الواجب، ومكتباً للخدمات الإلكترونية "أبشر".

ويأتي ذلك التحرك بتوجيه وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء سليمان بن صالح السليمان.

وتم تجهيز هذه المكاتب بالإمكانات والقوى البشرية اللازمة التي تمكّنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

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