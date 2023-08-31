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بعد استهداف العدوان الحوثي للمطار.. "أبها" للوطن "أبشرك حنا بخير وسلامة"

حياة وملاحة جوية طبيعية و"سبق" ترصد

على الرغم من العدوان الحوثي وما تبعه من استهداف لمطار أبها الدولي بطائرات مفخخة، وما نتج عن ذلك من إصابات، إلا أن الحياة والملاحة الجوية لم تتغير.

وبدت الطائرت وهي تحطّ وتقلع والميادين والشوارع والمهرجانات وهي في وضعها الطبيعي الذي لم يعكر صفوه ذلك العدوان.

وقال عدد ممن رصدتهم "سبق" وهم يمارسون رياضة المشي بالممشى المجاور للمطار: إن ذلك لن ولم يغير من حياتهم الآمنة التي ينعم بها أبناء الوطن وكل من يعيش على ثراه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وطمأنوا الوطن بأكمله بترديدهم: "أبشرك حنا بخير وسلامة".

هذا وحظي الاعتداء الغاشم الذي شهده المطار وأسفر عن إصابات بين المدنيين باستنكار وشجب دولي واسع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اليوم عن اعتراض وإسقاط طائرة مفخّخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في حينها: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرّر طائرة مدنية، مؤكدًا أن الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد استهداف العدوان الحوثي للمطار.. "أبها" للوطن "أبشرك حنا بخير وسلامة"
سبق

على الرغم من العدوان الحوثي وما تبعه من استهداف لمطار أبها الدولي بطائرات مفخخة، وما نتج عن ذلك من إصابات، إلا أن الحياة والملاحة الجوية لم تتغير.

وبدت الطائرت وهي تحطّ وتقلع والميادين والشوارع والمهرجانات وهي في وضعها الطبيعي الذي لم يعكر صفوه ذلك العدوان.

وقال عدد ممن رصدتهم "سبق" وهم يمارسون رياضة المشي بالممشى المجاور للمطار: إن ذلك لن ولم يغير من حياتهم الآمنة التي ينعم بها أبناء الوطن وكل من يعيش على ثراه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وطمأنوا الوطن بأكمله بترديدهم: "أبشرك حنا بخير وسلامة".

هذا وحظي الاعتداء الغاشم الذي شهده المطار وأسفر عن إصابات بين المدنيين باستنكار وشجب دولي واسع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اليوم عن اعتراض وإسقاط طائرة مفخّخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في حينها: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرّر طائرة مدنية، مؤكدًا أن الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:34 PM

بعد استهداف العدوان الحوثي للمطار.. "أبها" للوطن "أبشرك حنا بخير وسلامة"

حياة وملاحة جوية طبيعية و"سبق" ترصد

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محمد طيران - أبها
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4,150

على الرغم من العدوان الحوثي وما تبعه من استهداف لمطار أبها الدولي بطائرات مفخخة، وما نتج عن ذلك من إصابات، إلا أن الحياة والملاحة الجوية لم تتغير.

وبدت الطائرت وهي تحطّ وتقلع والميادين والشوارع والمهرجانات وهي في وضعها الطبيعي الذي لم يعكر صفوه ذلك العدوان.

وقال عدد ممن رصدتهم "سبق" وهم يمارسون رياضة المشي بالممشى المجاور للمطار: إن ذلك لن ولم يغير من حياتهم الآمنة التي ينعم بها أبناء الوطن وكل من يعيش على ثراه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وطمأنوا الوطن بأكمله بترديدهم: "أبشرك حنا بخير وسلامة".

هذا وحظي الاعتداء الغاشم الذي شهده المطار وأسفر عن إصابات بين المدنيين باستنكار وشجب دولي واسع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اليوم عن اعتراض وإسقاط طائرة مفخّخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في حينها: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرّر طائرة مدنية، مؤكدًا أن الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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