وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.

وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة.

تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات.

إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم مسلّم الهواملة سبق 2019-10-23 تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات. وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة. وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:02 AM

إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم ضبط مركبتيْن وتحويل المضبوطات إلى جهات الاختصاص





A A A





8 مشاركة

تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات.

وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة.

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.