إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم
ضبط مركبتيْن وتحويل المضبوطات إلى جهات الاختصاص
تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات.
وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة.
وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.
قات
حوطة بني تميم
إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم
مسلّم الهواملة
سبق
2019-10-23
تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات.
وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة.
وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:02 AM
إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم
ضبط مركبتيْن وتحويل المضبوطات إلى جهات الاختصاص
تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات.
وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة.
وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.