النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

محافظ صامطة يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة العيد

دعا الله لأبطال الصحة بمختلف المناطق أن يجزيهم خيرًا على ما يقومون به

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة الخالصة للقيادة الرشيدة، ولجميع أفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ.

وهنأ محافظ صامطة مشايخ وأهالي وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمع وباء فيروس كورونا، وينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، ويحفظ رجال أمننا الذين يقفون في الميادين لمنع التجول استجابة لأمر مولاي، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما دعا الله لأبطال وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقهم على ما قاموا به من جهود كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ صامطة يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة العيد
سبق

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة الخالصة للقيادة الرشيدة، ولجميع أفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ.

وهنأ محافظ صامطة مشايخ وأهالي وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمع وباء فيروس كورونا، وينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، ويحفظ رجال أمننا الذين يقفون في الميادين لمنع التجول استجابة لأمر مولاي، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما دعا الله لأبطال وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقهم على ما قاموا به من جهود كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:54 AM

محافظ صامطة يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة العيد

دعا الله لأبطال الصحة بمختلف المناطق أن يجزيهم خيرًا على ما يقومون به

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
135

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة الخالصة للقيادة الرشيدة، ولجميع أفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ.

وهنأ محافظ صامطة مشايخ وأهالي وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمع وباء فيروس كورونا، وينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، ويحفظ رجال أمننا الذين يقفون في الميادين لمنع التجول استجابة لأمر مولاي، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما دعا الله لأبطال وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقهم على ما قاموا به من جهود كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة