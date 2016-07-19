"البراك" يزفون "هشام" عريساً

احتفل محمد بن إبراهيم البراك؛ بزواج نجله المهندس هشام؛ على كريمة عبدالله بن إبراهيم الحبيب.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل محمد بن إبراهيم البراك؛ بزواج نجله المهندس هشام؛ على كريمة عبدالله بن إبراهيم الحبيب.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل محمد بن إبراهيم البراك؛ بزواج نجله المهندس هشام؛ على كريمة عبدالله بن إبراهيم الحبيب.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل محمد بن إبراهيم البراك؛ بزواج نجله المهندس هشام؛ على كريمة عبدالله بن إبراهيم الحبيب.
شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين.
"سبق" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.