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بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لها

قالت: نأمل أن نراكم قريبًا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".

وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لها
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".

وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:49 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:49 PM

بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لها

قالت: نأمل أن نراكم قريبًا

A A A
خالد خليل - الرياض
9
36,784

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".

وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة

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