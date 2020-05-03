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"سبق" تكشف تفاصيل إتلاف 1000 لتر خمر بـ"حسينية مكة"

ضُبطت داخل استراحة مؤجَّرة لمقيم

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل الكشف عن مصنع للخمر في إحدى الاستراحات بحسينية مكة، وضَبْط وإتلاف كمية تقدر بنحو 1000 لتر.

وتفصيلاً، اشتبهت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من خلال مصادرها، في استراحة في الحسينية، يرتادها عمالة، مكونة من حوش وثلاث غرف.

وداهمت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وتم ضبط عدد 87 برميلاً سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

واتضح من خلال البحث أن الموقع يملكه مواطن، وهو مؤجَّر لمقيم؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.

مكة المكرمة مصنع للخمر

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"سبق" تكشف تفاصيل إتلاف 1000 لتر خمر بـ"حسينية مكة"
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل الكشف عن مصنع للخمر في إحدى الاستراحات بحسينية مكة، وضَبْط وإتلاف كمية تقدر بنحو 1000 لتر.

وتفصيلاً، اشتبهت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من خلال مصادرها، في استراحة في الحسينية، يرتادها عمالة، مكونة من حوش وثلاث غرف.

وداهمت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وتم ضبط عدد 87 برميلاً سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

واتضح من خلال البحث أن الموقع يملكه مواطن، وهو مؤجَّر لمقيم؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:05 AM

"سبق" تكشف تفاصيل إتلاف 1000 لتر خمر بـ"حسينية مكة"

ضُبطت داخل استراحة مؤجَّرة لمقيم

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
11
17,614

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل الكشف عن مصنع للخمر في إحدى الاستراحات بحسينية مكة، وضَبْط وإتلاف كمية تقدر بنحو 1000 لتر.

وتفصيلاً، اشتبهت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من خلال مصادرها، في استراحة في الحسينية، يرتادها عمالة، مكونة من حوش وثلاث غرف.

وداهمت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وتم ضبط عدد 87 برميلاً سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

واتضح من خلال البحث أن الموقع يملكه مواطن، وهو مؤجَّر لمقيم؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.

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