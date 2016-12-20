"الإحصاء": استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 11.3 % في الربع الثالث 2021
تقدير مسح القوى العاملة: بلغ معدلها بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2021 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 11.3%، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %.
وقالت الهيئة إنه بناءً على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6.6 % في الربع الثالث دون تغير مقارنة بالربع الثاني 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة الإجمالي انخفض مقارنة بالربع الثالث 2020 بمقدار 1.9 نقطة مئوية في الربع الثالث 2021.
"الإحصاء": استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 11.3 % في الربع الثالث 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-20
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2021 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 11.3%، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %.
وقالت الهيئة إنه بناءً على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6.6 % في الربع الثالث دون تغير مقارنة بالربع الثاني 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة الإجمالي انخفض مقارنة بالربع الثالث 2020 بمقدار 1.9 نقطة مئوية في الربع الثالث 2021.
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:32 AM
"الإحصاء": استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 11.3 % في الربع الثالث 2021
تقدير مسح القوى العاملة: بلغ معدلها بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2021 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 11.3%، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %.
وقالت الهيئة إنه بناءً على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6.6 % في الربع الثالث دون تغير مقارنة بالربع الثاني 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة الإجمالي انخفض مقارنة بالربع الثالث 2020 بمقدار 1.9 نقطة مئوية في الربع الثالث 2021.